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Лукин Иван Никанорович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.11.1902

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902

Отец: Петров Никанор Петрович

Мать: Петрова Анастасия Ивановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.11.1902
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Шаготской волости Попадьинскаго общества сельца Панкратова крестьянский сын Александр Степанов Мошков | Того же сельца Панкратова крестьянская девица Параскева Иванова Ефимова
Бракосочетание
1930

Жена: Лукина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Лукин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лукина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
17.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Куркова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
1976
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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