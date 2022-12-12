Лукин Иван Никанорович
Место рождения
Дата рождения21.11.1902
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902
Крещение
22.11.1902
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Шаготской волости Попадьинскаго общества сельца Панкратова крестьянский сын Александр Степанов Мошков | Того же сельца Панкратова крестьянская девица Параскева Иванова Ефимова
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
20.03.1932
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лукина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
17.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Куркова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976