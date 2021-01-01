Куркова (Лукина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1943
Дата смерти01.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Лукин Иван Никанорович
Рождение ребёнка
20.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курков Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.2021
Похороны
03.01.2021