Куркова (Лукина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова (Лукина) Вера Ивановна

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Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1943

Дата смерти

01.01.2021

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Лукин Иван Никанорович

Мать: Лукина Евдокия Степановна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Александр

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
01.01.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
03.01.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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