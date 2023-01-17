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Епифанов Василий Степанович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.12.1893

Дата смерти

16.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1893

Отец: Епифанов Степан Ефимович

Мать: Епифанова Мария Павловна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.12.1893
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Гаврилов (Вязово) | Анфиса Григорьева (Р.-Б. мещанка, Стояново)
Смерть
16.06.1894
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От колотья
Похороны
17.06.1894
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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