Епифанов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения28.12.1893
Дата смерти16.06.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1893
Отец: Епифанов Степан Ефимович
Мать: Епифанова Мария Павловна
Крещение
29.12.1893
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Гаврилов (Вязово) | Анфиса Григорьева (Р.-Б. мещанка, Стояново)
Смерть
16.06.1894
Причина смерти: От колотья
Похороны
17.06.1894
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя