Епифанов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения22.02.1902
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902
Отец: Епифанов Степан Ефимович
Мать: Епифанова Мария Павловна
Крещение
02.03.1902
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Петровское коммерческое училище
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1921
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область