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Епифанов Дмитрий Степанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.02.1902

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902

Отец: Епифанов Степан Ефимович

Мать: Епифанова Мария Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
02.03.1902
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Петровское коммерческое училище
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Около 1921
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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