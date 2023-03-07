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Всеволодов Павел Всеволодович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.12.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1843

Отец: Всеволод Семенович

Мать: Анна Евстратовна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
25.12.1843
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Села Рунова Священник Алексий Иванов | Сельца Шолованихи подполковничья дочь девица Елисавета Даниловна Чуракова
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Епифанова Мария Павловна

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Яковлева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Павлов Николай Павлович

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Павлов Константин Павлович

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Илья Павлович

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Павлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1883

Сын: Всеволодов Константин Павлович

Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволодова Макрина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Романов-Борисоглебский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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