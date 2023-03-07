Всеволодов Павел Всеволодович
Место рождения
Дата рождения25.12.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1843
Отец: Всеволод Семенович
Мать: Анна Евстратовна
Крещение
25.12.1843
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Села Рунова Священник Алексий Иванов | Сельца Шолованихи подполковничья дочь девица Елисавета Даниловна Чуракова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Епифанова Мария Павловна
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Яковлева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Павлов Константин Павлович
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Илья Павлович
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Павлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Рождение ребёнка
03.03.1883
Сын: Всеволодов Константин Павлович
Мать ребёнка: Всеволодова Макрина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Романов-Борисоглебский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно