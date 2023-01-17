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Анна Евстратовна

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евстрат Степанович

Мать: Марфа Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.10.1826

Муж: Всеволод Семенович

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители и поезжане сельца Панкратова дворовые люди: | Григорий Андреев | Лев Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1843

Сын: Всеволодов Павел Всеволодович

Отец ребёнка: Всеволод Семенович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовая
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1848
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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