Анна Евстратовна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Евстрат Степанович
Мать: Марфа Петровна
Бракосочетание
15.10.1826
Муж: Всеволод Семенович
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители и поезжане сельца Панкратова дворовые люди: | Григорий Андреев | Лев Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1843
Сын: Всеволодов Павел Всеволодович
Отец ребёнка: Всеволод Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848