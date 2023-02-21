Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Евстратович
Отец ребёнка: Евстрат Степанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Евстратовна
Отец ребёнка: Евстрат Степанович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Евстратовна
Отец ребёнка: Евстрат Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстрат Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно