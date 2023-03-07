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Евстрат Степанович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1812 и 1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Степан Семенович

Мать: Ирина Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Евстратович

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Евстратовна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Евстратовна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1812 и 1819
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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