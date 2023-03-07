Евстрат Степанович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1812 и 1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Степан Семенович
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Евстратович
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Евстратовна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Евстратовна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1819