Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Семенович

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1792 и 1795

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Семен Григорьевич

Мать: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Евстрат Степанович

Мать ребёнка: Ирина Петровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1792 и 1795
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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