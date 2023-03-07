Степан Семенович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1792 и 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Семен Григорьевич
Мать: Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евстрат Степанович
Мать ребёнка: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1792 и 1795