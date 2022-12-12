Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1739

Сын: Николай Семенович

Мать ребёнка: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Степан Семенович

Мать ребёнка: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Домника Васильевна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1782
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