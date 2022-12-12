Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1739
Сын: Николай Семенович
Мать ребёнка: Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Степан Семенович
Мать ребёнка: Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Домника Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Домника Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782