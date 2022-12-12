Домника Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Васильевна

Домника Васильевна

avatar

Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.12.1739

Сын: Николай Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Степан Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Семен Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close