Домника Васильевна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1739
Сын: Николай Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Степан Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно