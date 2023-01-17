Всеволод Семенович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиМежду 1867 и 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Семен Петрович
Мать: Феврония Степановна
Бракосочетание
15.10.1826
Жена: Анна Евстратовна
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители и поезжане сельца Панкратова дворовые люди: | Григорий Андреев | Лев Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1843
Сын: Всеволодов Павел Всеволодович
Мать ребёнка: Анна Евстратовна
Рождение ребёнка
28.07.1848
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Всеволодов Константин Всеволодович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иван Всеволодович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1867 и 1870