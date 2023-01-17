Всеволод Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВсеволод Семенович

Всеволод Семенович

avatar

Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Между 1867 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Семен Петрович

Мать: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.10.1826

Жена: Анна Евстратовна

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители и поезжане сельца Панкратова дворовые люди: | Григорий Андреев | Лев Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1843

Сын: Всеволодов Павел Всеволодович

Мать ребёнка: Анна Евстратовна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Поликарп Всеволодович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Всеволодов Константин Всеволодович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Иван Всеволодович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1867 и 1870
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close