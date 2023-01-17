Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Петрович

Семен Петрович

avatar

Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Петр Иванович

Мать: Христина Игнатьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.06.1797

Жена: Феврония Степановна

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1799

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мариамна Семеновна

Мать ребёнка: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Всеволод Семенович

Мать ребёнка: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Никифор Семенович

Мать ребёнка: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Новое, сельцо, деревня, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1849
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close