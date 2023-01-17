Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Петр Иванович
Мать: Христина Игнатьевна
Бракосочетание
08.06.1797
Жена: Феврония Степановна
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1799
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Феврония Степановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Феврония Степановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мариамна Семеновна
Мать ребёнка: Феврония Степановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Всеволод Семенович
Мать ребёнка: Феврония Степановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никифор Семенович
Мать ребёнка: Феврония Степановна
Место жительства
Неизвестно
Новое, сельцо, деревня, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1849