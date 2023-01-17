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Христина Игнатьевна

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Место рождения

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Игнатий Прохорович

Мать: Феодора Иосифовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1781

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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