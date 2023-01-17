Христина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Игнатий Прохорович
Мать: Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1781
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно