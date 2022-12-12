Феодора Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Христина Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Прохорович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно