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Игнатий Прохорович

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Место рождения

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Прохор Саввич

Мать: Фотиния Васильевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Христина Игнатьевна

Мать ребёнка: Феодора Иосифовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Феодора Иосифовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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