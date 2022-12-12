Игнатий Прохорович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Прохор Саввич
Мать: Фотиния Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Христина Игнатьевна
Мать ребёнка: Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Феодора Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно