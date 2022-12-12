Фотиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Игнатий Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Саввич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ирина Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Саввич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ермолай Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Саввич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мариамна Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно