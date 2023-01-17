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Прохор Саввич

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Место рождения

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Между 1747 и 1761

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Савва

Мать: не указана

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Игнатий Прохорович

Мать ребёнка: Фотиния Васильевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Фотиния Васильевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ермолай Прохорович

Мать ребёнка: Фотиния Васильевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Мариамна Прохоровна

Мать ребёнка: Фотиния Васильевна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотиния Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
Между 1747 и 1761
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
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