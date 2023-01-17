Прохор Саввич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиМежду 1747 и 1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Сын: Игнатий Прохорович
Мать ребёнка: Фотиния Васильевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Фотиния Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ермолай Прохорович
Мать ребёнка: Фотиния Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мариамна Прохоровна
Мать ребёнка: Фотиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотиния Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1747 и 1761