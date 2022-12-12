Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Алексей Саввич

Мать ребёнка: не указана

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Прохор Саввич

Мать ребёнка: не указана

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Давид Саввич

Мать ребёнка: не указана

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
До 1738
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
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