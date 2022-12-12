Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Алексей Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Прохор Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Давид Саввич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738