Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1781
Отец: Петр Иванович
Мать: Христина Игнатьевна
Крещение
05.04.1781
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник: | Священника Троицкой церкви Михайла Иванова сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно