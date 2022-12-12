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Степан Петрович

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1781

Отец: Петр Иванович

Мать: Христина Игнатьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
05.04.1781
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник: | Священника Троицкой церкви Михайла Иванова сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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