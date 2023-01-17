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Петр Иванович

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Между 1782 и 1790

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Пелагия Козминична

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Христина Игнатьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1781

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Христина Игнатьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1782 и 1790
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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