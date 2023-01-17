Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиМежду 1782 и 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Пелагия Козминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Христина Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.03.1781
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Христина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1782 и 1790