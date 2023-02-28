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Иван Яковлевич

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Яков

Мать: Марфа Ивановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.11.1741

Жена: Пелагия Козминична

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мариамна Ивановна

Мать ребёнка: Пелагия Козминична

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Пелагия Козминична

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пелагия Козминична

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1765
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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