Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Яков
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
19.11.1741
Жена: Пелагия Козминична
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мариамна Ивановна
Мать ребёнка: Пелагия Козминична
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Пелагия Козминична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пелагия Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1765