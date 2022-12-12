Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков
Рождение ребёнка
1732
Сын: Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно