Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1642 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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