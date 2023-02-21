Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1691 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1737
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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