Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Ефимия Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1737