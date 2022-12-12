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Феврония Степановна

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Степан Григорьевич

Мать: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.06.1797

Муж: Семен Петрович

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1799

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Петрович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Петрович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мариамна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Петрович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Всеволод Семенович

Отец ребёнка: Семен Петрович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Петрович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Новое, сельцо, деревня, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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