Феврония Степановна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Степан Григорьевич
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
08.06.1797
Муж: Семен Петрович
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1799
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Петрович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мариамна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Петрович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Всеволод Семенович
Отец ребёнка: Семен Петрович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Петрович
Место жительства
Неизвестно
Новое, сельцо, деревня, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно