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Степан Григорьевич

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Григорий Фаддеевич

Мать: Евдокия Александровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Борис Степанович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феврония Степановна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петровна

Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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