Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Григорий Фаддеевич
Мать: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Борис Степанович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феврония Степановна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно