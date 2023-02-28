Леонтий Степанович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Степан Григорьевич
Мать: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Канидий Леонтьевич
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Харитина Леонтьевна
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно