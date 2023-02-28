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Леонтий Степанович

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Место рождения

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Степан Григорьевич

Мать: Ксения Петровна

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Канидий Леонтьевич

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Харитина Леонтьевна

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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