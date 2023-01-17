Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Канидий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Харитина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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