Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Борис Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феврония Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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