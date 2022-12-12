Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Борис Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феврония Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно