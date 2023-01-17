Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Александровна

Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1741

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич

Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Фаддеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовая Левашевых
Место жительства
Неизвестно
Здоровцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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