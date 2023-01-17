Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1741
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Фаддеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовая Левашевых
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно