Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семенович

Иван Семенович

avatar

Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.01.1799

Дата смерти

До 1818

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1799

Отец: Семен Петрович

Мать: Феврония Степановна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
07.01.1799
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемником был сельца Манылова Господин Порутчик Петр Ларионов сын Власьев
Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1818
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close