Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения07.01.1799
Дата смертиДо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1799
Отец: Семен Петрович
Мать: Феврония Степановна
Крещение
07.01.1799
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемником был сельца Манылова Господин Порутчик Петр Ларионов сын Власьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1818