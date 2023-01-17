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Поликарп Всеволодович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.07.1848

Дата смерти

04.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1848

Отец: Всеволод Семенович

Мать: Евдокия Андреевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.08.1848
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Г-на Пчелина сельца панкратова дворовый человек Мирон Васильев | восприемницы не имелось
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Всеволодов Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Константин Поликарпович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.12.1908
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От чахотки
Похороны
06.12.1908
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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