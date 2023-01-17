Поликарп Всеволодович
Место рождения
Дата рождения28.07.1848
Дата смерти04.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1848
Отец: Всеволод Семенович
Мать: Евдокия Андреевна
Крещение
01.08.1848
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник | Г-на Пчелина сельца панкратова дворовый человек Мирон Васильев | восприемницы не имелось
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Всеволодов Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.03.1883
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1908
Причина смерти: От чахотки
Похороны
06.12.1908
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя