Константин Поликарпович
Место рождения
Дата рождения13.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883
Отец: Поликарп Всеволодович
Мать: Дарья Яковлевна
Крещение
15.03.1883
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Деревни Вязова крестьянин Поликарп Аверкиев | Крестьянская женка Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно