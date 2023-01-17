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Константин Поликарпович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883

Отец: Поликарп Всеволодович

Мать: Дарья Яковлевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
15.03.1883
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники | Деревни Вязова крестьянин Поликарп Аверкиев | Крестьянская женка Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно
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