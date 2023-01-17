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Дарья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Всеволодов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Константин Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталья Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Всеволодович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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