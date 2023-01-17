Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Всеволодов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Рождение ребёнка
13.03.1883
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталья Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно