Павлов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
27.01.1901
Жена: Павлова Анна Андреевна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Константин Федоров Смирнов (Стояново) | по невесте | Николай Афанасьев (Карповское) | Алексей Прокопиев Калачников (Местилово)
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно