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Павлов Николай Павлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Всеволодов Павел Всеволодович

Мать: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1901

Жена: Павлова Анна Андреевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Константин Федоров Смирнов (Стояново) | по невесте | Николай Афанасьев (Карповское) | Алексей Прокопиев Калачников (Местилово)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Павлов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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