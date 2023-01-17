Павлова (Фокусова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Фокусова) Анна Андреевна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Фокусов Андрей

Мать: Фокусова Харитина Андреевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1901

Муж: Павлов Николай Павлович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Константин Федоров Смирнов (Стояново) | по невесте | Николай Афанасьев (Карповское) | Алексей Прокопиев Калачников (Местилово)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Павлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
1965
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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