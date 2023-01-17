Павлова (Фокусова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Фокусов Андрей
Бракосочетание
27.01.1901
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Константин Федоров Смирнов (Стояново) | по невесте | Николай Афанасьев (Карповское) | Алексей Прокопиев Калачников (Местилово)
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965