Фокусов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Павлова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фокусова Харитина Андреевна
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Фокусова Харитина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно