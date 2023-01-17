Фокусов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокусов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Павлова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фокусова Харитина Андреевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Фокусов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фокусова Харитина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокусова Харитина Андреевна

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