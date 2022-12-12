Павлов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Крещение
07.05.1905
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Восприемница | Кр. ж. Ярославской г. Р.-Борисоглеб. уезда Понгеловской в. д. Шелепина Клавдия Капитонова Назарова
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно