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Павлов Иван Павлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Всеволодов Павел Всеволодович

Мать: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
07.05.1905
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Восприемница | Кр. ж. Ярославской г. Р.-Борисоглеб. уезда Понгеловской в. д. Шелепина Клавдия Капитонова Назарова
Место жительства
Неизвестно
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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