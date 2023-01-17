Яковлева (Павлова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
31.01.1892
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Шаготской волости дер. Шалимова крестьянин Василий Доримедонтович Беляков и той же волости дер. Борисцова крестьянин Андрей Ермолаев. | По невесте: Понгиловской вол., дер. Плотоп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно