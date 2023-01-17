Яковлева (Павлова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Павлова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Всеволодов Павел Всеволодович

Мать: Всеволодова Макрина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Яковлев Василий Гавриилович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Шаготской волости дер. Шалимова крестьянин Василий Доримедонтович Беляков и той же волости дер. Борисцова крестьянин Андрей Ермолаев. | По невесте: Понгиловской вол., дер. Плотоп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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