Яковлев Василий Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гавриил Степанович
Мать: Ефросиния Филипповна
Бракосочетание
31.01.1892
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Шаготской волости дер. Шалимова крестьянин Василий Доримедонтович Беляков и той же волости дер. Борисцова крестьянин Андрей Ермолаев. | По невесте: Понгиловской вол., дер. Плотоп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно