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Яковлев Василий Гавриилович

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гавриил Степанович

Мать: Ефросиния Филипповна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Яковлева Екатерина Павловна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Шаготской волости дер. Шалимова крестьянин Василий Доримедонтович Беляков и той же волости дер. Борисцова крестьянин Андрей Ермолаев. | По невесте: Понгиловской вол., дер. Плотоп... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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