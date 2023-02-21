Ефросиния Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Филипп
Мать: Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Яковлев Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно