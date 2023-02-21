Ефросиния Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Филипповна

Ефросиния Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Филипп

Мать: Анна Иоакимовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Степанович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Яковлев Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Степанович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close