Гавриил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Ефросиния Филипповна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Яковлев Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Ефросиния Филипповна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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