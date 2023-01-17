Гавриил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Ефросиния Филипповна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Яковлев Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Ефросиния Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно