Михаил Новиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Новиков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Александра Степановна

Павловское, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Александра Степановна

Рождение ребёнка
До 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Степановна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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