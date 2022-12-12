Морданов Епимах Маркеллович
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения10.11.1831
Дата смерти01.01.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.11.1831
Отец: Маркелл Прокопьевич
Мать: Фекла Игнатьевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: Села Рунова дьячек Алексей Иванов, означенной Лихачева вотчины и деревни Боровикова крестьянина Павла Косьмина дочь девица Настасья
Бракосочетание
11.02.1850
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители: той же вотчины и деревни крестьяне | По женихе | Нестер Тимофеев и Александр Кузмин | По невесте | Ераст Иоакимов и деревни Котова Антон Васильев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Громова Соломония Ефимовна
Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Марданов Григорий Епимахович
Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Марданов Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Морданов Афанасий Епимахович
Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1898
Причина смерти: От водянки
Похороны
03.01.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя