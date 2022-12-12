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Морданов Епимах Маркеллович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.11.1831

Дата смерти

01.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1831

Отец: Маркелл Прокопьевич

Мать: Фекла Игнатьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
10.11.1831
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: Села Рунова дьячек Алексей Иванов, означенной Лихачева вотчины и деревни Боровикова крестьянина Павла Косьмина дочь девица Настасья
Бракосочетание
11.02.1850

Жена: Морданова Зиновия Максимовна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители: той же вотчины и деревни крестьяне | По женихе | Нестер Тимофеев и Александр Кузмин | По невесте | Ераст Иоакимов и деревни Котова Антон Васильев
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Громова Соломония Ефимовна

Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Марданов Григорий Епимахович

Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Епифанов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Марданов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Морданов Афанасий Епимахович

Мать ребёнка: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.01.1898
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От водянки
Похороны
03.01.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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