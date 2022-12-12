Марданов Григорий Епимахович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1895
Сын: Морданов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Морданова Евдокия Ивановна
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1898
Дочь: Зиновия Григорьевна
Мать ребёнка: Морданова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
22.01.1899
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Алексеев Павлов (Великое Село) | Степан Каллистратов Соболев (Борисцево) | по невесте | Константин Иванов (Борисцево) | Василий Алексеев Павлов (Великое Село)
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Морданова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно