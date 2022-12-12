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Марданов Григорий Епимахович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Морданов Епимах Маркеллович

Мать: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Морданов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Морданова Евдокия Ивановна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1898

Дочь: Зиновия Григорьевна

Мать ребёнка: Морданова Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1899

Жена: Морданова Евдокия Дмитриевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Алексеев Павлов (Великое Село) | Степан Каллистратов Соболев (Борисцево) | по невесте | Константин Иванов (Борисцево) | Василий Алексеев Павлов (Великое Село)
Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Морданова Евдокия Дмитриевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морданова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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