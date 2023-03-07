(Марданова) Зиновия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1898
Крещение
19.10.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же волости и дер. Петербургская мещанка Евпраксия Богданова
Смерть
Неизвестно