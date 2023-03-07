(Марданова) Зиновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марданова) Зиновия Григорьевна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1898

Отец: Марданов Григорий Епимахович

Мать: Морданова Евдокия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.10.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же волости и дер. Петербургская мещанка Евпраксия Богданова
Смерть
Неизвестно
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