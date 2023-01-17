Морданова (Демидова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морданова (Демидова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Рыжиково, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Демидов Дмитрий

Мать: не указана

Рыжиково, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1899

Муж: Марданов Григорий Епимахович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Алексеев Павлов (Великое Село) | Степан Каллистратов Соболев (Борисцево) | по невесте | Константин Иванов (Борисцево) | Василий Алексеев Павлов (Великое Село)
Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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