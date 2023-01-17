Морданова (Демидова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Демидов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1899
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Алексеев Павлов (Великое Село) | Степан Каллистратов Соболев (Борисцево) | по невесте | Константин Иванов (Борисцево) | Василий Алексеев Павлов (Великое Село)
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно