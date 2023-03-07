(Морданова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903
Крещение
01.12.1903
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Шаготской волости Великосельскаго общества деревни Борисцево крестьянская жена Евдокия Авксентиева Лебедева
Смерть
Неизвестно