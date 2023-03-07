(Морданова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морданова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1903

Отец: Марданов Григорий Епимахович

Мать: Морданова Евдокия Дмитриевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.12.1903
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Шаготской волости Великосельскаго общества деревни Борисцево крестьянская жена Евдокия Авксентиева Лебедева
Смерть
Неизвестно
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