Морданова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти02.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Морданов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
18.10.1898
Дочь: Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1898
Причина смерти: Родильной горячкой
Похороны
04.11.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя