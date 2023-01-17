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Морданова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

02.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Морданов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1898

Дочь: Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Марданов Григорий Епимахович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марданов Григорий Епимахович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.11.1898
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Родильной горячкой
Похороны
04.11.1898
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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