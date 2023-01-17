Марданов Тимофей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марданов Тимофей Ефимович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Морданов Епимах Маркеллович

Мать: Морданова Зиновия Максимовна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Марданова Агриппина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
02.03.1902
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марданова Агриппина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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