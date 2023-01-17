Марданов Тимофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Марданова Агриппина Ивановна
Крещение
02.03.1902
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой ул., Санкт-Петербург, город, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно